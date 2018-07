Magno Alves prevê sucesso no Flu ao lado da 'referência' Fred

Magno Alves classificou Fred, seu novo companheiro de ataque, como "uma referência" e previu uma grande parceria com o capitão do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Anunciado como reforço do clube ainda na quarta-feira, o ex-atacante do Ceará foi apresentado oficialmente no fim da tarde desta quinta, em uma concorrida entrevista coletiva nas Laranjeiras.

"É como em 2002, como eu via o Romário. Agora estou ao lado de outra referência", disse o atacante de 39 anos, lembrando a dupla que formou ao lado do ''Baixinho'' no fim de sua primeira passagem pelo clube. "Profetizo que vai dar certo. O Fred é a referência, seja do clube ou dentro de campo. Não jogo fixo, posso me movimentar e não vejo problemas. Cabe a nós colocarmos em prática."

Segundo o próprio Magno Alves, seu estilo de jogo melhorou nesse período em que passou longe do Fluminense. "A bola está entrando mais. Há uma fase que só com experiência se pega o jeito. A experiência faz isso. Procuro estar mais próximo do gol e me posicionar bem", avaliou. "Teremos coisas boas aqui."

A reestreia do jogador com a camisa tricolor pode ocorrer já no sábado, diante do Joinville, no Maracanã. Até o início da noite desta quinta, porém, o atacante ainda não tinha condições legais para entrar em campo. "Adiantamos algumas coisas, mas ainda há pendências (no registro). Devemos ter uma resposta amanhã (sexta) à tarde. Espero que seja positiva", disse o vice de futebol, Mário Bittencourt.