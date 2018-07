Magno Alves recoloca Ceará no G4; Avaí segue na ponta

O resultado deixou a liderança do Avaí ameaçada. O clube catarinense, que soma 10 jogos de invencibilidade, dorme na primeira colocação com 45 pontos, a dois do Joinville, que teve seu jogo contra o Atlético Goianiense, em Santa Catarina, transferido para este sábado.

Por sua vez, o Ceará aumenta para três jogos a sua série sem vitórias, mas acaba entrando provisoriamente no G4. A equipe cearense vai para a quarta colocação com 40 pontos, mesma pontuação do Vasco, o quinto, que leva a pior pelo número de vitórias: 11 a 10.

Mais uma vez, o Ceará proporcionou um belo espetáculo para os torcedores presentes na Arena Castelão. A partida foi aberta e cheia de oportunidades para ambas as equipes. Com posse de bola na casa dos 70%, o time da casa seguia em cima e o Avaí se segurava como podia e tentava contra-atacar. Bate e rebate na área, a bola ficou para Anderson Lopes, que obrigou Luis Carlos defender. No lance seguinte, aos 23 minutos, Vicente avançou pela esquerda, foi até a linha de fundo e rolou para Magno Alves estufar as redes.

O Avaí não demorou para responder. Aos 26 minutos, Eduardo Neto lançou para Marquinhos. O meia cabeceou na trave e a bola ficou com Anderson Lopes, que só completou para empatar.

A partida seguia intensa e, aos 30 minutos, Souza chutou na mão de Pablo e o árbitro marcou penalidade máxima. Na cobrança, Magno Alves bateu no canto esquerdo. A bola tocou caprichosamente na trave, nas costas do goleiro Vagner e ficou com a defesa.

Ainda deu tempo do Avaí buscar a virada. O erro de Magno Alves animou a equipe catarinense, que tomou o domínio da partida e foi em busca do segundo gol. Aos 36 minutos, Marquinhos lançou Marrone, que tocou na saída de Luis Carlos. Para comemorar, virou dois mortais e confessou ser capoeirista.

A segunda etapa começou com o ritmo mais moderado. Na frente do placar, o Avaí apostava no toque de bola, enquanto que o Ceará abusava das jogadas pelo lado esquerdo de campo, principalmente com o lateral Vicente. A primeira boa chance foi o gol de empate dos cearenses. Aos 17 minutos, Lulinha, que acabara de entrar, fez boa jogada pelo lado direito, arriscou o chute e Vagner defendeu. Na sobra, Magno Alves chutou forte para fazer o seu segundo na partida.

Apesar do susto, o Avaí não se abateu e se soltou na busca pelo terceiro gol. Aos 29 minutos, Marquinhos puxou contra-ataque e achou Diego Felipe. O volante ganhou do adversário e chutou cruzado, tirando tinta da trave de Luis Carlos. O Ceará pressionou, mas não finalizou.

Na próxima rodada, a 25.ª, o Avaí enfrenta o Paraná nesta terça, às 19h30, no estádio Durival de Britto, em Curitiba. Já o Ceará tem pela frente o América-RN no mesmo dia, às 21h50, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 x 2 AVAÍ

CEARÁ - Luis Carlos; Samuel, Sandro, Wellington Carvalho e Vicente; João Marcos, Eduardo (Amaral), Souza (Lulinha) e Nikão; Magno Alves e Lima (Felipe Amorim). Técnico: Sérgio Soares.

AVAÍ - Vagner; Bocão, Antônio Carlos, Pablo e Marrone (Eltinho); João Filipe, Eduardo Neto, Diego Felipe e Marquinhos (Paulo Sérgio); Anderson Lopes e Roberto (Diego Jardel). Técnico: Geninho.

GOLS - Magno Alves, aos 23, Anderson Lopes, aos 26, e Marrone, aos 36 minutos do primeiro tempo; Magno Alves, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lima e João Marcos (Ceará); Eduardo Neto (Avaí).

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

RENDA - R$ 136.106,00.

PÚBLICO - 10.918 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).