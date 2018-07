Magno Alves revela que será titular do Atlético-MG

"Estamos felizes porque retornamos ao treinamento, foi uma semana de trabalho forte, estamos recuperados. O importante é que eu e o Mancini estamos felizes e confiantes", afirmou Magno Alves após o treino deste sábado.

O atacante veterano comemora o sucesso da parceria com Mancini: "Desde que começamos a jogar juntos, a gente só venceu e vamos dar essa sequência, para que a gente possa fazer o principal que é gol", comentou.

O restante da equipe, porém, segue sem ser confirmada. Dorival Júnior quer manter mistério. O treinador relacionou todos os jogadores do grupo para irem à Arena do Jacaré, inclusive os que não estão inscritos no Campeonato Mineiro e os que não têm condições de jogo.