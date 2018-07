Magno Alves sente cansaço e é dúvida no Atlético-MG

"Quero que ele me dê a realidade daquilo que esteja sentindo para que eu possa tomar as decisões. É um jogador importante e não quero ele desgastado em campo", afirmou o treinador Dorival Júnior, que entende ser normal o desgaste para um atleta "com idade já avançada". "Imagino que ele não esteja totalmente recuperado. Por isso, quero que me apresente uma condição real do que esteja sentindo", acrescentou o técnico.

Dudu Cearense e Toró, suspensos, também não jogam. Serginho, que cumpriu automática contra o Fluminense, volta à equipe, que ainda terá Richarlyson, Caio e Daniel Carvalho no meio-campo. Na defesa, volta a dupla titular, Réver e Leonardo Silva, que também não pegou os cariocas porque ambos os zagueiros estavam suspensos.

Na lateral-esquerda, o jovem Eron foi relacionado. Como Guilherme Santos caiu muito de produção em relação aos seus primeiros jogos com a camisa alvinegra, há a possibilidade de Dorival Júnior mudar a equipe. Renan Oliveira, machucado, e Guilherme, fora de forma, não foram relacionados. O goleiro Renan Ribeiro, agora reserva, foi liberado para resolver problemas particulares.

Como o elenco vai depois direto para Porto Alegre, onde joga contra o Grêmio, na quarta, relacionou 23 atletas, inclusive os que estão suspensos para pegar o Palmeiras.

Goleiros - Giovanni e Lee.

Laterais - Eron, Guilherme Santos e Patric.

Zagueiros - Leonardo Silva, Lima, Rever e Werley.

Volantes - Dudu Cearense, Gilberto, Richarlyson, Serginho e Toró.

Meias - Caio, Daniel Carvalho, Giovanni Augusto e Mancini.

Atacantes - André, Jônatas Obina, Magno Alves, Neto Berola e Wesley.