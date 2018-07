Magno Alves treina entre os titulares e pode fazer dupla com Fred no Fluminense Recém chegado de volta ao Fluminense, o atacante Magno Alves pode ter a sua primeira oportunidade no time titular na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o técnico Ricardo Drubscky realizou um treino tático no qual escalou o experiente atacante na vaga de Kenedy, que está a serviço da seleção brasileira sub-20.