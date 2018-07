Magno Alves treina na vaga de Fred e será titular contra o Atlético-PR O técnico Eduardo Baptista não fez mistério e confirmou sem rodeios o substituto de Fred para o duelo diante do Atlético-PR. Sem maiores surpresas, Magno Alves treinou entre os titulares nesta sexta-feira e vai para a partida deste sábado, no Maracanã, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.