Magno exige Vasco focado na Copa do Brasil

"Infelizmente não vencemos no Maracanã (contra o Flamengo). Mas jogamos bem. Agora é levantar a cabeça e continuar trabalhando para vencer. Temos nesta quarta um jogo muito importante na Copa do Brasil e nosso objetivo é chegar no Paraná e vencer", afirmou o jogador ao site do Vasco.

Como a primeira partida será fora de casa, Magno disse esperar que o Vasco tenha uma boa apresentação e encaminhe, assim, a classificação às quartas de final. "Vamos buscar a vitória no Paraná e trabalhar com mais tranquilidade para o jogo de volta. Estamos com o foco voltado para a Copa do Brasil e também para o Brasileirão", garantiu.