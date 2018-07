Magrão cai no doping e revela tratamento contra um câncer

Pouco depois da divulgação de um exame antidoping positivo, o volante Magrão revelou, nesta quinta-feira, que trata um câncer há cinco anos. O jogador, ex-Palmeiras e Corinthians, joga pelo Novo Hamburgo e, enquanto não sai a contraprova, está liberado para atuar contra o Grêmio, nesta noite, na Arena, pelas oitavas de final do Campeonato Gaúcho.

Quando o Novo Hamburgo chegou ao estádio, Magrão procurou a imprensa para se explicar. Emocionado, contou que desde 2011 trata um câncer e, por conta disso, teve que retirar um dos testículos. "Só quem sabia era a minha família e amigos próximos. Tomo remédios há cinco anos. Não queria externar isso publicamente, gostaria de encerrar a minha carreira sem revelar isso. Era um segredo meu", contou o volante.

De acordo com Magrão, o câncer está controlado, mas ele segue tomando remédios. Por isso, acredita que a substância encontrada na sua urina seja proveniente dos medicamentos. "Precisava me defender. Não poderiam colocar em dúvida toda a minha carreira e o meu caráter, as crianças que me têm como um ídolo", disse o jogador, que voltou ao vestiário chorando.