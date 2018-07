Magrão defende pênalti e Sport ganha do Atlético-PR por 1 a 0

O Sport surpreendeu o Atlético-PR neste domingo e ganhou por 1 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 34ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória foi marcado pelo meia-atacante Diego Souza, num belo voleio aos nove minutos da segunda etapa. E o time pernambucano ainda teve um pênalti defendido pelo goleiro Magrão no final.

A vitória fora de casa praticamente livrou o Sport de qualquer risco de rebaixamento no Brasileirão. Afinal, o time pernambucano chegou aos 44 pontos, apenas dois atrás do próprio Atlético-PR, que está só cumprindo tabela nas últimas rodadas.

O Atlético-PR começou a partida tentando explorar a velocidade de seus laterais. Logo aos sete minutos, Sueliton, pela direita, tocou para Marcos Guilherme, que chutou a bola em cima do zagueiro Ewerton Páscoa, evitando o gol.

Com o passar do tempo, porém, o time pernambucano melhorou sua marcação e equilibrou as ações dentro de campo. O jogo, com isso, ficou mais truncado, com muitas faltas no meio e poucas jogadas de perigo. A melhor chance do Sport aconteceu somente aos 44 minutos, quando Rodrigo Mancha recebeu de Diego Souza e, livre, cabeceou em cima de Weverton.

Na saída para o intervalo, o volante Paulinho Dias alertou sobre a necessidade de ter mais paciência e criar mais chances. "Precisamos ter um melhor toque de bola. Eles vieram fechados, então temos que rodar ainda mais a nossa posse de bola", disse o jogador do Atlético-PR.

As duas equipes voltaram sem mudanças para a segunda etapa. E o Sport abriu o placar aos nove minutos, quando Diego Souza acertou o voleio após uma bola rebatida por Weverton em chute de Mike.

O gol do adversário fez com que o time da casa se soltasse mais, principalmente após a entrada de Delatorre e Nathan. Assim, teve a chance de empatar aos 27 minutos, quando Marcelo tentou cruzar e a bola bateu na mão de Renê. Mas Cléo cobrou o pênalti e Magrão fez a defesa, garantindo a vitória do Sport.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 0 X 1 SPORT

ATLÉTICO-PR - Weverton; Sueliton, Gustavo, Cleberson e Natanael; Deivid, Paulinho Dias (Hernani) e Bady (Nathan); Marcos Guilherme (Delatorre) Marcelo e Cléo. Técnico: Claudinei Oliveira.

SPORT - Magrão; Patric, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely, Danilo e Diego Souza; Mike (Augusto) e Joelinton (Wendel). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - Diego Souza, aos nove minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima (SP).

CARTÕES AMARELOS - Danilo, Cleberson e Gustavo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).