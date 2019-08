Maguire reforça o Manchester United e se torna o defensor mais caro da história

O Manchester United anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Harry Maguire, contratado junto ao Leicester em uma negociação que o tornou o defensor mais caro da história do futebol mundial. O jogador inglês de 26 anos foi adquirido por 80 milhões de libras (cerca de R$ 375,8 milhões) e assinou um compromisso para defender a sua nova equipe por seis anos, sendo que o acordo ainda prevê a opção de renovação por uma temporada a mais ao final do vínculo.

LEIA TAMBÉM > United derrota Milan nos pênaltis em último amistoso antes da estreia no Inglês

Os valores da contratação não foram oficializados pelas partes, mas uma fonte ligada ao United, que falou na condição de anonimato, assim como a mídia britânica informaram que este alto montante foi desembolsado pelo clube de Manchester.

Essa negociação supera os valores totais da contratação do zagueiro holandês Matthijs de Ligt, que deixou o Ajax, da Holanda, e foi anunciado no mês passado pela Juventus em uma transação que, de acordo com as metas estipuladas em contrato a serem alcançadas pelo jogador no clube italiano, pode chegar a 75 milhões de euros (algo em torno de R$ 322 milhões, pela cotação atual).

Em janeiro do ano passado, o zagueiro Virgil Van Dijk, outro holandês, foi adquirido pelo Liverpool junto ao Southampton por 75 milhões de libras (cerca de R$ 330 milhões, naquela ocasião), quando então se tornou o defensor mais caro da história, antes de esta contratação ter os seus valores superados pelas de Harry Maguire e Matthijs de Ligt. Vale lembrar que na posição de defensor estão incluídos os laterais, levados em conta neste ranking de aquisições milionárias do futebol em todos os tempos.

New player, same #MUFC DNA Our first interview with @HarryMaguire93 is not to be missed — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019

Nesta temporada 2019/2020, o Manchester United vai lutar para retornar à Liga dos Campeões depois de terminar o último Campeonato Inglês em sexto lugar e consequentemente não ter conseguido conquistar uma vaga nesta próxima edição da competição continental.

E Maguire celebrou o fato de agora poder vestir uma das camisas mais pesadas do futebol mundial. "Estou feliz por ter assinado com este grande clube. Eu gostei muito do meu tempo no Leicester e gostaria de agradecer a todos do clube, e aos torcedores, pelo apoio fantástico nas últimas duas temporadas. No entanto, quando o Manchester United vem bater à sua porta, essa é uma oportunidade incrível", disse o jogador, por meio de declarações ao site oficial do clube.

"De minhas conversas com o treinador (do United), estou animado com a visão e os planos que ele tem para a equipe. Está claro que Ole (Gunnar Solskjaer) está construindo uma equipe para ganhar troféus. Agora estou ansioso para conhecer meus novos companheiros de equipe e começar a temporada", completou Maguire.

We’re proud to call you one of us, @HarryMaguire93 Sound on, Reds — we think you’ll enjoy this! #MUFC pic.twitter.com/qb9qkBWYnr — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019

Solskjaer, por sua vez, celebrou a chegada do novo reforço. "Harry é hoje um dos melhores zagueiros centrais no futebol e estou feliz que tenhamos conseguido contratá-lo. Ele tem uma grande leitura do jogo e uma forte presença em campo, com a capacidade de manter a calma sob pressão", destacou o técnico norueguês, que depois reforçou: "Ele tem uma grande personalidade e é uma adição fantástica ao clube. Eu gostaria de dar as boas vindas a Harry no Manchester United e estamos ansiosos para trabalhar com ele enquanto nos preparamos para a nova temporada".

Com 76 partidas disputadas pelo Leicester entre 2017 e 2019, o defensor fez parte da seleção inglesa que terminou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, na quarta colocação. Ele ajudou o time nacional a avançar às semifinais, fase que a Inglaterra não alcançava na competição desde o Mundial de 1990, na Itália.

A estreia do Manchester United na edição 2019/2020 do Campeonato Inglês será neste próximo domingo, quando a equipe receberá o Chelsea no estádio Old Trafford, às 12h30 (de Brasília).