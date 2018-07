Mahrez quer 'nova experiência' e pede para ser negociado pelo Leicester

O argelino Riyad Mahrez revelou nesta terça-feira que pediu para ser negociado pelo Leicester. Um dos principais destaques da surpreendente conquista do Campeonato Inglês na temporada passada, o jogador de 26 anos informou que já discutiu a questão com o clube e que está em busca de uma "nova experiência".

"Por causa da grande admiração e respeito que eu tenho pelo Leicester, eu quis ser totalmente honesto e transparente com eles e, portanto, informei ao clube que sinto que agora é o momento para eu seguir em frente", anunciou em comunicado. "Sou ferozmente ambicioso e sinto que agora é o momento de ter uma nova experiência."

Como o Leicester, Mahrez despontou para o cenário europeu na temporada 2015/2016. De um desconhecido atacante argelino, ele se tornou estrela do campeão inglês e foi eleito o melhor atleta do campeonato nacional naquele ano pela Associação dos Jogadores Profissionais do país (PFA, na sigla em inglês), após marcar 17 gols e dar 11 assistências na competição.

Imediatamente, diversos rumores ganharam força sobre a possível saída do jogador, inclusive tendo o Barcelona como principal candidato a contratá-lo. Mas o argelino chegou a um acordo com a diretoria do Leicester para renovar o vínculo com o clube até 2020, com substancial aumento de seu salário, que chegaria a 100 mil libras por semana.

Só que a valorização e o documento assinado há menos de um ano não foram suficientes para segurar o jogador, que agora quer ser negociado. "Eu tive uma boa conversa com a diretoria no verão passado e acertamos, no momento, que eu ficaria para ajudar o clube como pudesse na transição de ganhar o título e ir para a Liga dos Campeões", lembrou.

Talvez o ano pouco expressivo do Leicester tenha sido fundamental para a decisão do jogador. O clube até fez bonito na Liga dos Campeões, sendo eliminado apenas nas quartas de final para o Atlético de Madrid, mas fracassou no Campeonato Inglês e chegou a lutar contra o rebaixamento, encerrando a campanha em 12.º.

"Eu tive as quatro melhores temporadas da minha carreira no Leicester e eu amei cada momento. Eu me sinto imensamente orgulhoso por ter feito parte do que alcançamos durante todo meu trajeto no clube, culminando no título do Campeonato Inglês", afirmou.

De acordo com parte da imprensa inglesa, o Leicester só estaria disposto a vender Mahrez por no mínimo 30 milhões de libras (cerca de R$ 126 milhões). O clube pagou somente 400 mil libras em 2014 para tirá-lo do Le Havre, da França.