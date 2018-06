Maicon apenas corre no gramado e é dúvida no Grêmio para semifinal do Gaúcho

Um dia depois de garantir vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho, mesmo com a derrota por 2 a 0 para o Internacional no Beira-Rio, o Grêmio se reapresentou nesta quinta-feira. No CT Presidente Luiz Carvalho, o time iniciou os trabalhos visando o duelo com o Avenida, domingo, fora de casa.

Quem mais chamou a atenção, no entanto, não participou da atividade com bola no gramado. O volante Maicon apenas correu em volta do campo e mostrou que ainda é dúvida para a partida do fim de semana.

Maicon acusou dores musculares ainda na primeira partida diante do Internacional, no fim de semana passado. Apesar do mistério, ficou de fora no confronto da última quarta e foi substituído por Cícero. Se não puder encarar o Avenida, deverá dar lugar novamente a Cícero ou Arthur.

Os outros lesionados do elenco gremista também fizeram trabalho leve no CT. Foram os casos do zagueiro Gabriel, há mais de quatro anos sem atuar, do meia Douglas, a mais de um ano sem entrar em campo, e do meia Maicosuel, mais perto de retornar de uma contusão no tornozelo.

Os titulares que encararam o Internacional ficaram na parte interna do CT e realizaram um treino regenerativo. Enquanto isso, o técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade tática com os reservas. Os goleiros Paulo Victor, Léo e Bruno Grassi trabalharam com o preparador Rogério Godoy.