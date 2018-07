Maicon celebra permanência no Grêmio: 'Minha vontade prevaleceu'

"Estou muito feliz com a permanência no Grêmio. Minha vontade prevaleceu. Me identifiquei muito com o clube, com a torcida e me adaptei muito rápido a Porto Alegre. Queria agradecer o empenho da diretoria para que eu ficasse e o carinho dos torcedores. Estou ansioso para voltar aos treinos e, junto com meus companheiros, dar alegrias ao torcedor em 2016 ", disse.

Desgastado com a torcida, Maicon deixou o São Paulo nos primeiros meses de 2015, cedido por empréstimo ao Grêmio. O jogador se tornou uma das peças-chave do time no Campeonato Brasileiro, especialmente após a chegada do técnico Roger Machado, tendo, inclusive, recebido a braçadeira de capitão.

Maicon, porém, sofreu com várias lesões no segundo turno do Brasileirão, ficando afastado dos gramados por longo período, tanto que seu último jogo foi em outubro. Mesmo assim, pesou para o Grêmio as suas boas atuações quando esteve à disposição de Roger. Por isso, o clube gaúcho decidiu investir R$ 7 milhões na sua contratação junto ao São Paulo.