Maicon chega ao São Paulo falando em 'arrebentar' em 2012

SÃO PAULO - Um dos cinco reforços já contratados pelo São Paulo para a próxima temporada, o meia Maicon disse estar vivendo "a melhor fase" da carreira e avisou que espera se firmar como um dos principais nomes do time são-paulino. "Minha hora chegou. Quero arrebentar", afirmou o jogador de 26 anos, que veio do Figueirense e assinou por cinco anos.

Maicon já teve oportunidade em outros times importantes, como Botafogo e Fluminense, mas alcançou o sucesso no Figueirense, onde foi um dos destaques no Brasileirão. "Hoje sou um cara bem mais maduro do que na época que passei pelos dois clubes grandes. Estou muito confiante, motivado", explicou o meia, em entrevista ao site do São Paulo.

"O São Paulo é um time que conquista muitos títulos e eu vim para poder ajudar a conquistar títulos. Tive passagem muito boa pelo Figueirense, mas aqui é diferente. Estou preparado", garantiu Maicon. "Meu primeiro objetivo é conquistar um lugar no time. Meu pensamento é fazer um grande campeonato logo no início e seguir entre os titulares."

Dizendo ser um "jogador que organiza o time, com passe bom e chegada para finalizar", Maicon já vislumbra a parceira com Luis Fabiano. "É um dos melhores atacantes que já vi. Tenho que buscar meu espaço para entrosar logo, porque tenho facilidade de colocar os atacantes em boas condições. Espero poder consagrá-lo e vice-versa", afirmou.

Além de Maicon, o São Paulo já contratou o zagueiro Edson Silva (ex-Figueirense), o zagueiro Paulo Miranda (ex-Bahia), o lateral-esquerdo Cortês (ex-Botafogo) e o volante Fabrício (ex-Cruzeiro). E a diretoria são-paulina ainda promete mais dois reforços de peso, sendo que a prioridade do clube é acertar com mais um meia de ligação.