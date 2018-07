Maicon cobra melhora no São Paulo e quer Ricardo Gomes em 2017

O São Paulo voltou aos treinos após a goleada sobre o Corinthians e os jogadores já começam a projetar a próxima temporada. Para o zagueiro Maicon, não há motivos para aprovar o rendimento em 2016. Ele sabe que a equipe já não corre mais risco de rebaixamento e agora espera que a resposta positiva venha com um bom futebol no próximo ano.

"O clube não pode ficar feliz com seu rendimento no ano só porque foi semifinalista da Libertadores. Para 2017, é preciso ter outros objetivos, já que somos um time de ponta. Tecnicamente fomos muito abaixo do que o São Paulo está acostumado. Tenho certeza de que a comissão técnica e a diretoria farão um time melhor para o ano que vem e caberá a nós dar algo a mais", avisou.

Ele acha importante a manutenção do técnico Ricardo Gomes no comando da equipe. O treinador vinha sendo questionado por causa dos resultados negativos, mas após duas vitórias seguidas, contra Fluminense e Ponte Preta, a situação melhorou. E a paz voltou ao Morumbi após o time aplicar 4 a 0 no rival Corinthians. Mesmo assim, Maicon sabe que muitos torcedores ainda não estão satisfeitos.

"Sempre tem alguém que não está satisfeito com nada. Mesmo quando se ganha, acham alguma coisa. O Ricardo nos dá bastante confiança, tem feito o São Paulo criar oportunidades demais, mas ele não pode fazer gols. Ele trabalha para a gente criar e isso é notório que funciona, que faz a equipe jogar. Não vejo razão de ele não participar da próxima temporada. Acredito que a diretoria e os jogadores confiam e estão do lado dele", explicou.