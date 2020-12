Maicon comemora retorno com gol e vitória do Grêmio sobre o Goiás

No dia em que Renato Gaúcho se tornou o técnico com o maior número de jogos à frente do Grêmio, com um total de 354 partidas, o time recebeu e venceu o Goiás, em jogo atrasado da sexta rodada do Brasileirão, pelo placar de 2 a 1, na sua arena em Porto Alegre. Com isso encostou no G-6, a zona de classificação à Copa Libertadores, se mantendo na briga pela parte de cima da tabela.

Jean Pyerre abriu o placar logo no primeiro tempo e o volante Maicon, que não atuava há 25 dias por conta de uma lesão, voltou balançando as redes. Depois disso, o Goiás até descontou com João Marcos. No final da partida, o experiente meio-campista falou de seu retorno e disse que espera ajudar ainda mais daqui para frente.

"Estou me sentindo bem. Fiquei algumas semanas tentando entender algumas coisas. Era importante descobrir as causas das lesões e me recuperar totalmente pra ajudar a equipe. Estou voltando devagar e espero ajudar, como foi com o gol", afirmou.

Agora, o Grêmio "vira a chave" e volta a campo já nesta quinta-feira para o duelo de volta das oitavas de final da Libertadores. Depois de vencer por 2 a 0, o time gaúcho recebe o paraguaio Guaraní, na sua arena, às 21h30. Os brasileiros podem perder por até um gol de diferença, que assim mesmo avançarão à próxima fase.