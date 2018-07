Maicon confirma saída do São Paulo e acerta com o Grêmio

O volante Maicon confirmou nesta sexta-feira que está de saída do São Paulo. O jogador acertou contrato de empréstimo com o Grêmio até o fim do ano e foi ao treino da equipe, no Estádio do Morumbi, para se despedir dos companheiros. Apesar de ter sido titular em sete jogos da equipe em 2015, o atleta costumava receber críticas da torcida e tem vínculo com o clube paulista até o fim de 2016.

"Está tudo certo. Vou para um novo ambiente. Vamos com tudo", disse Maicon ao deixar o campo após o fim do treino do time. O jogador é bastante querido pelos companheiros e pediu para ser negociado. As conversas se arrastaram pelas últimas semanas, quando o Cruzeiro chegou a fazer sondagem, até o São Paulo e o Grêmio entrarem em acordo após acertarem uma compensação financeira. Os dois clubes ainda a chegaram ensaiar a troca de Maicon por dois garotos das categorias de base da equipe gaúcha.

Maicon veio do Figueirense e atuou por três temporadas pelo São Paulo. O jogador participou do elenco campeão da Copa Sul-Americana, em 2012, e chegou a ficar fora das duas últimas partidas da equipe para poder cuidar da sua transferência. "Já falei com o Gustavo (Oliveira, gerente de futebol do São Paulo) e vou para lá (Porto Alegre) no sábado. Só estou esperando o meu empresário me ligar", disse o volante.

Na última quinta-feira o jogador não treinou por estar com febre e foi ao Morumbi nesta sexta já sem uniforme de treinos. Maicon chegou com o treino já iniciado e acompanhou a atividade do banco de reservas. O volante cumprimentou os companheiros e se despediu do elenco.