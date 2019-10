Maicon desabafa após 3 a 0 e Renato promete Grêmio na Libertadores: 'Eu garanto'

O Grêmio deu uma resposta imediata após a eliminação para o Flamengo de forma vexatória na Copa Libertadores. Na tarde deste domingo, em Porto Alegre, no primeiro jogo após a goleada por 5 a 0 sofrida na semifinal do torneio continental, o time gaúcho se reabilitou no Campeonato Brasileiro ao fazer 3 a 0 no Botafogo. Após o duelo, o volante Maicon desabafou sobre o momento da equipe na temporada.

"Quando ganha não está tudo certo e quando perde não é terra arrasada. Jogo a jogo nós vamos retomar o nosso lugar. Precisamos acreditar na força da nossa equipe. Estamos sempre brigando por títulos. E esse ano não foi diferente. Temos um objetivo e vamos buscar", afirmou o jogador.

Já o atacante Pepê deixou claro que o Grêmio lutará até o fim por uma vaga na Libertadores de 2020. "Buscamos sempre ficar em cima no Brasileiro. Nosso foco vai ser ainda maior de agora em diante. Vamos jogo a jogo, fazer nosso trabalho. Vamos buscar esse G4", completou, se referindo à conquista de um lugar na zona de classificação à fase de grupos da competição sul-americana.

O técnico Renato Gaúcho, por sua vez, prometeu que o seu time terminará o Brasileirão entre os seis primeiros colocados. "Eu garanto o Grêmio na Libertadores no ano que vem. No G4 ou no G6, o Grêmio vai estar lá sem dúvida alguma. Mas no momento que garanto é porque tenho confiança total no meu grupo. Houve dúvidas pela imprensa, ano passado mesmo quando ganhamos o estadual achavam que cairíamos. No momento que eu banco aqui eu banco em nome do meu grupo. Conheço meus atletas, sei que são homens, pais de família", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva.

O volante Matheus Henrique exaltou o peso desta vitória em casa e já mostrou confiança para o duelo com o Vasco, marcado para a próxima quarta-feira, em São Januário, pela 29ª rodada do torneio nacional. "Precisávamos resgatar nossa condição no Brasileiro. Conquistamos a vitória que vai nos dar mais confiança para essa reta final. Vamos para o Rio de Janeiro com a intenção e vencer mais uma", disse o atleta.

O resultado conquistado neste domingo deixou o Grêmio na sétima posição do Brasileirão, com 44 pontos, a cinco do G4, e a apenas um de Internacional e Corinthians, quinto e sexto colocados, respectivamente.