Maicon diz não temer pressão no Grêmio e agradece confiança

Novo reforço do Grêmio, o meio-campista Maicon foi apresentado na manhã desta segunda-feira, no auditório da Arena, garantindo não temer a pressão que possa sofrer em um clube que passa por um início de temporada irregular. Além disso, agradeceu a confiança da diretoria do clube gaúcho, prometendo corresponder em campo ao esforço realizado para contratá-lo.

"As cobranças sempre vão existir, mas não sou nenhum menino, já passei por muita coisa e estou disposto a enfrentar. Eu queria muito vir para o Grêmio, não vejo a hora de poder jogar e corresponder as expectativas que todos estão depositando em mim", declarou.

Maicon, que no domingo fez o seu primeiro treinamento pelo Grêmio, vestiu a camisa de número 19, que usará até o fim do ano, quando se encerra o seu contrato de empréstimo, cedido pelo São Paulo. E ele acredita que o time pode ter êxito na sequência do ano, mesmo tendo passado por várias mudanças no elenco.

"O Grêmio é muito grande, está passando pelo reformulação, mas tem excelentes jogadores. Estou muito feliz espero fazer o meu melhor como sempre fiz. Espero que as coisas possam evoluir daqui pra frente. Com o grupo que tem e com o treinador que tem, a gente pode fazer coisas boas este ano", disse.

No último sábado, Maicon esteve na Arena e acompanhou o triunfo do Grêmio por 3 a 1 sobre o Caxias, pelo Campeonato Gaúcho. E ele garantiu ter ficado impressionado com a boa presença de público e o apoio da torcida ao time, mesmo com a campanha ruim no torneio estadual.

"Acompanhei o jogo de sábado e, mesmo estando na nona posição na tabela do estadual, tinham 25 mil pessoas, incentivando o tempo todo. Já joguei algumas vezes aqui e a torcida é muito forte. Quando ela apoia, é difícil ganhar do Grêmio", ressaltou.

Caso o técnico Luiz Felipe Scolari opte por escalar Maicon como volante, ele deverá disputar uma vaga como titular com Fellipe Bastos e Marcelo Oliveira. Se jogar mais à frente, seus principais concorrentes são Douglas e Giuliano.