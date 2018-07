Maicon diz que São Paulo precisa levantar a cabeça: 'Tem muito chão pela frente'

A falta de comunicação em campo do São Paulo não incomodou apenas o técnico Rogério Ceni. O treinador reclamou da equipe não conversar muito em campo, o que provocou inclusive trombadas entre atletas do próprio time. Para o zagueiro Maicon, os jogadores precisam falar mais durante os jogos.

"A gente não pode negar que houve falhas. Temos uma equipe forte e sofremos gols que não estamos habituados a sofrer. O professor Rogério vai trabalhar para que a gente corrija os erros e não os cometa novamente", afirmou Maicon, lembrando que a caminhada do time na temporada está apenas no início.

O capitão da equipe sabe que o resultado adverso na primeira partida do Campeonato Paulista provocou críticas no torcedor, mas ele lembra que ainda tem muito caminho a percorrer e o time tem tudo para fazer uma boa temporada e ir atrás dos títulos no Paulistão e na Copa do Brasil, que começa nesta quinta-feira para o clube tricolor.

"A derrota no São Paulo é sempre pesada, é um clube que está habituado a vencer. Quando perde uma partida é a pior coisa que tem. Foi apenas um jogo e temos de levantar a cabeça para o próximo jogo. Ainda tem muito chão pela frente", explicou o zagueiro, revelando os pedidos do técnico Rogério Ceni para a equipe.

Ele ainda não sabe se será titular contra o Moto Club, do Maranhão, na quinta-feira, em São Luís. Pelo formato da competição, o duelo será decidido em apenas um confronto. Se perder, o time paulista dá adeus ao torneio. Empate ou vitória classificam o São Paulo para a próxima fase. "A preocupação é a mesma de qualquer outro jogo. Entramos sempre para vencer e não podemos ir com o pensamento de empate. Vamos para cima", concluiu.