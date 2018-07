Maicon, do São Paulo, recebe sondagem da Inter de Milão

A uma semana do fim de contrato do zagueiro Maicon com o São Paulo, a possibilidade dele continuar no clube está pequena. O defensor, que pertence ao Porto, recebeu sondagens da Inter de Milão, da Itália, e do Fenerbahçe,da Turquia, que estão dispostos a pagar o montante de cerca de R$ 38 milhões exigidos pelo time português para vender os direitos econômicos dele.

O vínculo de Maicon com o São Paulo vai até 30 de junho. O clube do Morumbi tem intensificado nos últimos dias as investidas para manter o defensor ao menos até o fim da Copa Libertadores. O time joga as semifinais contra o Atlético Nacional, da Colômbia, nos dias 6 e 13 de julho. "Digo que estamos trabalhando para que Maicon fique, mas não posso assegurar isso", comentou o técnico Edgardo Bauza.

O São Paulo chegou a propor ao Porto a troca de dois jogadores jovens para assegurar a permanência de Maicon. A oferta não agradou ao clube. A equipe portuguesa se reapresenta para o inicío da pré-temporada na próxima terça-feira. Pelo time paulista Maicon tem 24 jogos e três gols marcados.