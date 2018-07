Maicon é ausência em treino do Grêmio com portas fechadas

O técnico Renato Gaúcho fez mistério nesta quinta-feira e fechou o treino de preparação do Grêmio para a volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho. No CT Presidente Luiz Carvalho, o treinador impediu a entrada da imprensa na primeira parte da atividade visando o duelo com o Veranópolis, que acontecerá neste sábado, na Arena.

Como costuma fazer antes de duelos importantes, Renato impediu a entrada da imprensa na parte do treino em que trabalhou a equipe que entrará em campo no sábado. Quando os portões foram abertos, os atletas participavam de uma atividade técnica, em campo reduzido, com toques rápidos e muita movimentação.

A surpresa ficou por conta da ausência do volante Maicon. Um dos principais jogadores do elenco, ele tem sofrido com uma série de lesões desde o ano passado. O Grêmio garantiu que o jogador ficou apenas realizando um trabalho específico na academia, sem dar maiores informações do motivo.

Os reservas do Grêmio, que venceram o América-MG na última quarta e garantiram vaga na próxima fase da Copa da Primeira Liga, também ficaram apenas na academia. A tendência é que Renato conte com todo o elenco para trabalhar nesta sexta, às 10 horas, no último treino antes da partida.