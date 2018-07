Maicon e Casemiro buscam mais espaço no São Paulo Maicon e Casemiro têm sido "reservas de luxo" do São Paulo nesta temporada. Os dois jogadores entraram nas três partidas disputadas pela equipe no Campeonato Paulista até o momento e contam com a confiança do técnico Emerson Leão. No entanto, eles querem mais e esperam conquistar vagas entre os titulares.