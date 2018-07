Maicon é expulso, Roma dá novo vexame e perde da Atalanta em casa

A Roma definitivamente não teve uma boa semana. Após perder por 6 a 1 para o Barcelona pela Liga dos Campeões na terça-feira, os romanos voltaram a campo neste domingo, no Estádio Olímpico, pelo Campeonato Italiano. Mesmo jogando em casa, o time do técnico Rudi Garcia foi derrotado pela Atalanta, por 2 a 0.

O brasileiro Maicon, que levou um baile de Neymar na terça, voltou a jogar mal. O lateral perdeu a posição no time titular e entrou no segundo tempo, aos 20. Onze minutos depois, deu um carrinho irresponsável na área, derrubou Gómez e foi expulso, deixando a Roma com um a menos. O argentino Denis bateu o pênalti e fez.

Naquele momento a Atalanta já vencia, porque Gómez havia aberto o placar na primeira etapa, num belíssimo gol. Digne saiu jogando errado e deu nos pés do argentino, que carregou e bateu de longe, com o lado do pé, no ângulo do goleiro De Sanctis.

Com o terceiro tropeço nas últimas quatro rodadas, a Roma segue em quarto lugar, com 27 pontos. Na segunda-feira, a líder Inter de Milão (30) visita o Napoli (28), enquanto a Fiorentina (28) vai a Sassuolo, em jogos que podem deixar os romanos mais para trás.

OUTROS JOGOS

Maicon não foi o único brasileiro expulso nos jogos deste domingo na Itália. O goleiro Rafael, ex-Santos, levou o vermelho aos 19 minutos do primeiro tempo, ao cometer pênalti, e viu o Frosinone ganhar em casa do Verona por 3 a 2.

Com a vitória, o Frosinone foi a 14 pontos e deixou a zona de rebaixamento com o Bologna, que tem 13. O Verona caiu para a lanterna, com seis, uma vez que o Carpi venceu pela segunda vez na primeira divisão, fazendo 2 a 1 no Genoa, fora. Também esse jogo foi influenciado por um cartão vermelho, de Pavoletti, do time de Gênova, logo aos 8 minutos de jogo. Os donos da cassa, que haviam saído na frente, cederam a virada. Borriello e Zaccardo, ambos ex-seleção italiana, fizeram os gols. O Carpi foi a nove pontos.

Por fim, a Udinese venceu o Chievo por 3 a2, também fora de casa. Os dois times brigam no meio da tabela. A Udinese tem 18 pontos, em 11.º lugar, enquanto o Chievo aparece logo abaixo, com 16, empatado com o Genoa.