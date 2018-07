Maicon e Lúcio são escolhidos para time ideal de 2010

Em 2010, Maicon e Lúcio tiveram um ano praticamente perfeito na Inter de Milão. Titulares da equipe, eles foram campeões italianos, da Copa da Itália, da Liga dos Campeões da Europa, da Supercopa da Itália e do Mundial de Clubes. Porém, fracassaram com a seleção brasileira na Copa do Mundo e foram eliminados nas quartas de final na África do Sul.

No time ideal de 2010 estão presentes cinco jogadores do time catalão, sendo quatro espanhóis: o zagueiro Gérard Piqué e os meio-campistas Xavi, Sergio Busquets e Andrés Iniesta. O outro jogador do Barcelona presente na equipe é o argentino Lionel Messi. O goleiro Iker Casillas, do Real Madrid, completa o domínio da Espanha.

Os meio-campistas Wesley Sneijder, da Inter de Milão e da Holanda, e Bastian

Schweinsteiger, do Bayern de Munique e da Alemanha, e o lateral-esquerdo Fábio Coentrão, do Benfica e de Portugal, completam o time ideal de 2010 do L''Equipe.