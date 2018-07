Bauza divulga lista de relacionados com Maicon e Michel Bastos

O técnico Edgardo Bauza divulgou nesta terça-feira a lista de 20 jogadores relacionados para o duelo com o Atlético Mineiro, no Independência, e confirmou que o zagueiro Maicon e o meia Michel Bastos estão aptos a disputar o confronto que definirá um dos semifinalistas da Copa Libertadores nesta quarta-feira.

O zagueiro se recuperou das dores musculares na coxa esquerda que o forçaram a ser substituído no primeiro confronto com o Atlético-MG, enquanto o meio-campista superou problema na coxa direita. Ambos, inclusive, já haviam participado do treino da última segunda-feira, em uma clara indicação de que não seriam problema para o decisivo confronto.

Em compensação, o São Paulo sofreu uma baixa para o duelo em Belo Horizonte. O atacante colombiano Wilder Guisao sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda no último domingo, durante a estreia do time no Campeonato Brasileiro - a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo em Volta Redonda -, e foi descartado do confronto.

Além do colombiano, Bauza segue sem poder contar com outros seis jogadores. São eles: Breno (cirurgia no joelho direito), Carlinhos (lesão de grau três no posterior da coxa esquerda), Daniel (caxumba), João Schmidt (aprimora a forma física após entorse no joelho direito), Caramelo (trauma na coxa direita) e Centurión (suspenso).

Como venceu o jogo de ida no Morumbi por 1 a 0, o São Paulo precisa de um empate diante do Atlético-MG ou até uma derrota por um gol de diferença, desde que marque ao menos um, para se garantir nas semifinais da Libertadores. Ainda nesta terça-feira, o time vai treinar no Independência.

Confira a lista de relacionados do São Paulo para o duelo com o Atlético-MG:

Goleiros: Denis e Renan Ribeiro

Laterais: Bruno, Mena, Auro e Matheus Reis

Zagueiros: Maicon, Rodrigo Caio, Lugano e Lucão

Volantes: Hudson, Thiago Mendes e Wesley

Meias: Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos e Lucas Fernandes

Atacantes: Calleri, Alan Kardec, Kelvin e Rogério