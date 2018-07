Maicon é relacionado, mas Denilson desfalca São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Muricy Ramalho terá apenas dois desfalques para escalar o São Paulo diante do Grêmio, na tarde deste domingo, no Morumbi. Dos principais jogadores do elenco tricolor, só Denilson e Welliton não estão disponíveis para o confronto tricolor do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, Maicon está relacionado.

Denilson não joga porque sofreu uma contratura no músculo posterior da coxa esquerda na partida contra o Goiás, enquanto Welliton sente dores no adutor da coxa direita e deve mais uma vez dar lugar a Aloísio no time titular.

Já o meia Maicon, que sexta-feira trabalhou no Reffis porque sentia dores na panturrilha direita, está recuperado e só não joga se Muricy não quiser. Rodrigo Caio, poupado contra a Católica, deve voltar ao time e fazer companhia a Maicon no meio-campo tricolor.

Confira a lista com os 21 atletas relacionados por Muricy:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis

Laterais: Clemente Rodríguez, Douglas e Reinaldo

Zagueiros: Rafael Toloi, Antonio Carlos, Paulo Miranda e Edson Silva

Volantes: Wellington, Rodrigo Caio e Fabrício

Meias: Paulo Henrique Ganso, Jadson, Maicon e Lucas Evangelista

Atacantes: Luis Fabiano, Ademilson, Osvaldo, Aloísio e Silvinho