Maicon elogia Rogério Ceni: 'É um cara que não aceita corpo mole'

Capitão do São Paulo, o zagueiro Maicon elogiou Rogério Ceni em entrevista coletiva nesta sexta-feira. Contratado no começo deste ano, o jogador não teve oportunidade de trabalhar com o ex-goleiro, que se aposentou no fim de 2015, mas confia que o ídolo está pronto para o novo desafio.

"Infelizmente não tive oportunidade de trabalhar com ele como jogador. Agora, como nosso professor, esperamos que ele possa emplacar uma dinâmica positiva. Ele vem motivado e confiante. É sua primeira experiência. Com essa motivação, ele pode acrescentar muita coisa", afirmou Maicon. "É um treinador novo, mas tem muita experiência como jogador", acrescentou.

Dono na braçadeira utilizada por Rogério Ceni em 978 partidas pelo São Paulo, o zagueiro afirmou que gostaria de continuar no posto em 2017. "Quero ajudá-lo e, consequentemente, tentar fortalecer o São Paulo. Não penso em ser capitão, mas claro que gostaria, sim, de ser", comentou. "Respeitarei a decisão do Rogério sobre isso. Se tiver de dar continuidade, vou dar. Quero jogar e ser campeão com ele. Trabalho para jogar e claro que quero ser capitão, mas deixo esta escolha para o treinador."

Maicon acredita que o ex-goleiro será ainda mais rigoroso agora como treinador. Rogério Ceni sempre cobrou bastante os companheiros. "Se o jogador não tiver compromisso, raiva da derrota, e não tentar se aprimorar, não tem êxito. Se passar esses fundamentos que ele teve como jogador para o elenco, teremos um ano de muito sucesso. Todos falam muito bem, que ele é muito rigoroso, um cara que não aceita corpo mole, e isso vai nos ajudar muito na próxima temporada", elogiou.

Por fim, o zagueiro revelou que o elenco está ansioso para trabalhar com Rogério Ceni. "Acredito que foi uma aposta certa. Tem o respeito da torcida, da diretoria e de nós. É um cara que chega motivado e pode implantar um sistema diferente de jogo. Espero que consiga colocar o time no eixo, com postura. Com o estilo de jogador que ele foi, tenho certeza que nos fará crescer", encerrou.