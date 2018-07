Maicon elogia Santos e pede Grêmio atento para se aproximar do Corinthians

O volante Maicon avaliou nesta sexta-feira o importante duelo de domingo, entre Grêmio e Santos, domingo, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Para o atleta, que será titular no lugar do suspenso Michel, o adversário é perigoso e exigirá muita atenção do time gaúcho.

O duelo será decisivo porque o Grêmio ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 32 pontos, dois a mais do que o Santos e oito atrás do Corinthians, e precisa vencer para não deixar o líder escapar ainda mais, como acrescentou Maicon.

"Agora temos um grande adversário, que é o Santos, dentro de casa, e a gente sabe que a Arena vai estar lotada", projetou o volante. "É um jogo difícil e sabemos que não podemos cochilar diante do Santos. Precisamos fazer um grande jogo para conquistar a vitória e se aproximar do Corinthians."

Sobre o momento do Grêmio, que se classificou às semifinais da Copa do Brasil na quinta-feira, ao superar o Atlético Paranaense por 3 a 2, Maicon elegeu um dos responsáveis pela grande fase do time: o atacante Pedro Rocha. Na avaliação do volante, logo o companheiro de equipe será convocado à seleção brasileira. "Sou suspeito para falar, porque acho que o Pedro é o jogador mais importante do time junto com o Ramiro, pelas funções que eles cumprem em campo", garantiu. "Mais dois ou três anos e ele estará na seleção, pela qualidade que tem e pelo que vem amadurecendo."