Maicon entende pressão no São Paulo, mas vê time no caminho certo

O zagueiro Maicon deve voltar ao time do São Paulo neste sábado, no duelo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista contra o Linense, após ter ficado fora do jogo contra o Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana, por causa de suspensão. O jogador sabe que a equipe está há três partidas sem tomar gols, mas garante que entende a pressão e as cobranças.

"Temos de tentar fazer o que o Rogério Ceni pede. Em todas as profissões tem o que melhorar. O principal é não perder, e não temos perdido. Isso é importante. Se ganha por 1 a 0, falam que não fez muitos gols. Se ganha por 2 a 1, falam que tomou gol. Tem equipe que ganha de 'meio a zero' e ninguém fala nada. Mas é normal essa pressão, o São Paulo é um clube grande", afirmou.

No início da temporada, o São Paulo recebeu muitas críticas porque a defesa estava sendo vazada com frequência. O técnico Rogério Ceni foi consertando isso, melhorando a proteção do sistema defensivo, e nos últimos jogos o time mostrou que está mais sólido atrás. Para Maicon, o São Paulo foi criticado por ser "muito grande".

"Quando é grande, é sempre mais cobrado que os outros. É legal uma cobrança, mas tem coisas que pegam no pé demais. Uma equipe grande sempre vai ser cobrada, estamos acostumados, trabalhamos em cima de cobrança, quem não quer cobrança fica no sofá, mas acho que tem exagero em certas situações", disse.

O jogador também aproveitou para comemorar a série invicta do time - não perde há sete partidas, desde a derrota para o Palmeiras fora de casa. Mesmo assim, Maicon acha que o time ainda vai evoluir. "Claro que sempre tem alguma coisa para melhorar, mas temos que levar em conta que são sete jogos que não sabemos o que é perder. Estamos no caminho certo", concluiu.