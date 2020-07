Maicon, ex-lateral da seleção brasileira, negocia com time da Série D

O Fast Clube espera dar uma boa notícia aos seus torcedores ainda essa semana, que é quando o experiente lateral-direito Maicon deve dar uma resposta definitiva. De acordo com o presidente Denis Albuquerque, o time de Manaus fez uma contraproposta "que seja boa para ele e dentro da realidade do clube". Agora, está nas mãos do jogado.

O lateral-direito de 38 anos disputou a sua última partida oficial no dia 10 de setembro do ano passado, quando defendia o Criciúma no Campeonato Brasileiro da Série B. Pouco depois, ele deixou o clube catarinense.

Além de Maicon, a diretoria do Fast Clube espera fechar nos próximos dias com mais reforços, já que o atual elenco conta com 12 jogadores para a disputa da Série D do Brasileiro.

Revelado no próprio Criciúma, Maicon passou por Cruzeiro e Monaco, da França, até chegar na Inter de Milão, onde viveu o melhor momento da sua carreira. Foram sete temporadas no clube italiano.

Depois de deixar a Inter de Milão, o lateral-direito passou por Manchester City e Roma até voltar ao Brasil em 2017 para defender o Avaí. Foram apenas nove jogos.

Em 2018, Maicon não defendeu nenhum clube e voltou a atuar no ano passado após receber uma proposta do Criciúma, onde queria encerrar a carreira. Ele disputou 30 partidas pelo clube.

Maicon tem também muitas convocações para a seleção brasileira, por quem atuou em duas Copas do Mundo (2010 e 2014). Além disso, conquistou quatro títulos com a camisa do Brasil.