Maicon exalta chances criadas, mas lamenta bolas na trave em vitória do Grêmio

O Grêmio saiu do estádio Bento Freitas, em Pelotas, com a primeira vitória no Campeonato Gaúcho: 1 a 0 em cima do Brasil. O time se recuperou da estreia com derrota por 2 a 0 para o Caxias no último meio de semana, mas saiu lamentando as chances de gols desperdiçadas neste domingo, especialmente, no primeiro tempo.

Foram três bolas na trave. A primeira com Victor Ferraz, ainda no primeiro tempo. Em seguida, foi a vez de Luciano acertar o poste em cobrança de pênalti. No segundo tempo foi o zagueiro Kannemann quem ficou perto de marcar.

"A gente vem de uma derrota em casa, fizemos uma boa partida lá, mas não criamos tanto como hoje. É início de temporada, temos que caprichar mais. A maioria do jogo a gente foi superior e conseguiu uma vitória importante", comentou o volante Maicon.

Para o lateral Victor Ferraz, as chances perdidas podem ser explicadas para etapa da temporada que o Grêmio está. "É nosso segundo jogo apenas. Nossos atacantes estão com a perna pesada, normalmente, fazem os gols pela qualidade que têm. Com o tempo o time vai melhorando. Além de criar, vamos fazer bastante gols também."

O Grêmio foca em dois jogos seguidos dentro de casa pelo Gaúcho. Na quinta-feira, o adversário será o São José, enquanto no final de semana os comandados de Renato Gaúcho encaram o Esportivo. "Agora temos mais dois jogos em casa para gente vencer e se classificar o mais rápido possível", encerrou Maicon.