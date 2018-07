Maicon festeja bom começo com a camisa do São Paulo Um dos sete reforços contratados pelo São Paulo para a temporada de 2012, o meia Maicon ainda não teve a sua primeira chance como titular da equipe comandada por Emerson Leão. Porém, o jogador entrou no time no decorrer das duas primeiras partidas da time neste Campeonato Paulista e ganhou elogios do treinador, fato que já foi comemorado pelo atleta.