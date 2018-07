Maicon garante estar pronto para voltar ao São Paulo Recuperado da lesão muscular na coxa esquerda, sofrida durante o jogo contra o Botafogo, no dia 7 de abril, pelo Paulistão, o meia Maicon garante estar pronto para voltar ao time do São Paulo na quinta-feira, quando começa o confronto com o Atlético-MG pelas oitavas de final da Libertadores. Liberado pelos médicos, ele voltou aos treinos no final da semana passada e já trabalha normalmente com o restante do grupo.