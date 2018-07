Maicon marca e Roma faz 5 a 0 no time de Mário Fernandes

Dispensado da seleção brasileira por se reapresentar com atraso ao hotel da delegação em Miami (EUA), nos amistosos do início do mês, Maicon fez seu segundo jogo da temporada pela Roma nesta quarta-feira. Do outro lado estava Mario Fernandes, que poucas horas antes foi convocado pelo técnico Dunga exatamente para a vaga que era de Maicon na seleção. No confronto entre os dois, gol do lateral veterano num sonoro 5 a 0 da Roma sobre o CSKA Moscou em jogo válido pela Liga dos Campeões.

O confronto Maicon x Mario Fernandes ganhou destaque pelos critérios polêmicos de Dunga. O jogador da Roma, atleta de duas Copas do Mundo, foi dispensado da seleção por ter chegado atrasado à contração. Enquanto isso, Mario Fernandes foi convocado apesar de, em 2011, ter recusado uma convocação à seleção. Na época, alegou "estar focado no Grêmio". Foi perdoado por Dunga, enquanto Maicon segue barrado.

Dentro de campo, nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, Maicon foi melhor. O jogador de 33 anos fez o terceiro gol dos donos da casa, aparecendo na área após triangulação e chutando cruzado. Akinfeev, vilão da Rússia na Copa do Mundo, levou um "frango".

O grande nome do jogo, porém, foi Gervinho. O atleta da Costa do Marfim deu a assistência para Iturbe marcar o primeiro, fez o segundo e o quarto. Ignashevich, contra, fez o quinto. Musa descontou para o time russo. No segundo tempo, o jogo precisou ser paralizado por 2 minutos por conta de uma briga entre torcidas.

CONFRONTO DE GIGANTES Se em Roma o duelo particular foi entre brasileiros, na Alemanha se confrontaram dois dos favoritos. Também pelo Grupo E, o Bayern de Munique, jogando em casa, conseguiu uma vitória sofrida sobre o Manchester City, por 1 a 0. O resultado, porém, foi justo, uma vez que os visitantes chegaram quase o triplo de vezes ao ataque.

O gol da partida saiu apenas aos 45 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Boateng acertou um sem pulo que foi no ângulo do goleiro Hart. Participaram do jogo os brasileiros Rafinha (titular) e Dante (entrou no segundo tempo) pelo Bayern e Fernandinho, pelo City.