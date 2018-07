Maicon marca e Roma volta a vencer pelo Italiano

ROMA - Depois de quatro empates seguidos, a Roma voltou a vencer no Campeonato Italiano. Ainda invicta na competição, a equipe da capital recebeu a Fiorentina neste domingo, pela 15.ª rodada, e ganhou por 2 a 1. O brasileiro Maicon fez um dos gols da equipe no Estádio Olímpico. A Roma teve um começo de campeonato arrasador, mas caiu muito de produção depois da lesão de Totti. Sem o craque, fez 1 a 0 na Udinese e no Chievo, empatou em 1 a 1 com Atalanta, Sassuolo e Torino e em 0 a 0 com o Cagliari.

O que significa que a equipe não havia mais conseguido marcar mais de um gol por partida. O jejum chegou ao fim neste domingo. O placar foi aberto aos 8 minutos, depois que Gervinho foi à linha de fundo pelo lado esquerdo da área e rolou para o meio. Maicon aproveitou o bate-rebate e fez. Ainda no primeiro tempo, foi a vez de Tomovic fazer linda jogada correndo a bola sobre a linha de fundo. Ele rolou, ninguém completou no meio da área, mas Vargas apareceu de surpresa para empatar.

O gol que decidiu o jogo não poderia ser diferente. Jogada de linha de fundo de Gervinho, que rolou para Destro. Desta vez, porém, o gol saiu como previsto, com o italiano desviando no primeiro pau. Com a vitória, a Roma chegou aos 37 pontos, se mantendo a três da líder Juventus. A Fiorentina está em quinto, com 27, empatada com a Inter de Milão. O Napoli, primeiro da zona de classificação à Liga dos Campeões, tem 32.