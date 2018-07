Maicon passará por cirurgia e só vai voltar a jogar no ano que vem

O volante Maicon está fora do restante da temporada do Grêmio. O jogador precisará ser submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo e, por isso, só voltará a jogar no ano que vem. Trata-se de mais um problema físico em meio a um passado recente cheio deles para o jogador.

"O Maicon não evoluiu positivamente. Por isso, junto com ele e com a comissão técnica, decidimos optar pela cirurgia. Isso encerra sua participação este ano. A recuperação impedirá que participe dos campeonatos que o Grêmio está disputando. O prazo para volta é de em torno de três meses", disse o médico Márcio Bolzoni.

Maicon vem sofrendo com problemas físicos desde o ano passado e passou boa parte desta temporada atuando no sacrifício. Durante os últimos meses, o próprio jogador admitiu as dores no tendão, fruto de uma tendinite no local, mas disse que jogaria com o incômodo enquanto fosse possível.

Com a confirmação da cirurgia, Maicon não participou do treino do Grêmio nesta quinta-feira, fechado à imprensa pelo técnico Renato Gaúcho. Outro que ficou de fora foi o meia Douglas, que deu um susto na última quarta ao deixar a atividade mais cedo por conta de dores no joelho esquerdo, o mesmo que operou ainda em fevereiro.

Segundo Bolzoni, os primeiros exames do jogador foram animadores, já que nenhuma nova contusão no local foi constatada. "Não há sinal de lesão grave, mas ele ainda fará tratamentos fisioterápicos. Então, agora ficará afastado dos treinos com bola por um período de 15 dias, enquanto vamos reavaliando diariamente."

Outros atletas que se recuperam de lesões, Pedro Geromel e Marcelo Oliveira têm situação mais encaminhada. A expectativa é que tenham condições de reforçar o Grêmio diante do Botafogo, no próximo dia 13, pelas quartas de final da Libertadores, mas o médico gremista preferiu não confirmar o retorno.

"O Geromel está evoluindo bem, provavelmente em uma semana começa os trabalhos com bola. O Marcelo Oliveira também, mas deve demorar uns oito, nove dias para trabalhar com bola", explicou.