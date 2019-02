Maicon pede 'atenção' com lanterna do Gaúcho e vê Grêmio pronto para Libertadores

O Grêmio realiza nesta segunda-feira seu último compromisso antes da estreia na Libertadores. Na Arena, a equipe tricolor vai receber o Veranópolis, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. E mesmo no confronto do líder com o lanterna da competição, o volante Maicon garantiu que espera bastante dificuldade.

"O Veranópolis está em situação complicada, mas a gente sabe que cada jogo tem uma história. Quem se encontra num momento difícil espera sempre o próximo jogo para se reerguer, ainda mais contra o Grêmio. Então, a gente precisa ter muita atenção pra fazer mais um grande jogo e seguir no primeiro lugar", declarou nesta sexta-feira.

Depois do duelo com o Veranópolis, o Grêmio só entrará em campo novamente no dia 6 de março, já pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O adversário será o Rosario Central, na Argentina, e Maicon afirmou que o time gaúcho se preparou bem neste início de temporada para a estreia.

"Tivemos alguns jogos antes dessa estreia. O professor trocou os jogadores para que todo mundo estivesse em condições iguais, para que quando começasse a sequência de jogos estivesse todo mundo preparado. A gente tem um jogo agora na segunda e depois mais 10 dias até a Libertadores. Vamos ter mais tempo pra trabalhar para chegar mais forte nesse jogo", projetou.

Na atividade desta sexta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, o auxiliar Victor Hugo Signorelli dividiu o grupo por setores e não indiciou a escalação para encarar o Veranópolis. A tendência é de que o Grêmio atue com o que tem de melhor, até para dar ritmo aos titulares visando o duelo com o Rosario Central.