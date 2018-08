Maicon pede mais atenção ao Grêmio para o jogo de volta contra o Flamengo

O time principal do Grêmio voltou aos treinos nesta segunda-feira de olho no duelo contra o Flamengo, quarta-feira, no Maracanã, na volta das quartas de final da Copa do Brasil - o jogo de ida terminou empatado em 1 a 1.

No domingo, o técnico Renato Gaúcho mandou os reservas a campo e a equipe conseguiu golear o Vitória por 4 a 0, em casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Maicon chegou a entrar no segundo tempo da partida e falou após o treino desta segunda-feira sobre a expectativa para o decisivo duelo da competição mata-mata.

"Vai ser um jogo que a gente vai ter que ter muita atenção. O Flamengo vai vir para cima desde o começo. A gente sabe que vai ser difícil, temos que entrar mais concentrados", comentou o capitão da equipe.

Maicon citou como exemplo de desatenção o jogo de ida. O Grêmio vencia por 1 a 0 até os acréscimos do segundo tempo, quando o Flamengo aproveitou um cruzamento na área e deixou tudo igual.

"Naquele jogo a gente vinha bem até os 25 minutos do segundo tempo. Depois recuamos e o Flamengo conseguiu empatar nos segundos finais. A gente tinha uma vantagem e atrapalhou um pouco. Mas agora não adianta lamentar. Nossa equipe sabe o que fazer lá para conseguir a vitória", prosseguiu.

No trabalho desta segunda-feira, a novidade foi o retorno do meia Thaciano, poupado dos últimos treinos. O volante Michel e o atacante Thonny Anderson estiveram na primeira parte deste trabalho, depois foram para o vestiário. O zagueiro Bressan, se recuperando de lesão muscular, apenas correu em torno do campo. Na manhã desta terça-feira, o Grêmio faz a última sessão de treino em Porto Alegre antes do embarque para o Rio de Janeiro.