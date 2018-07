Maicon recebe o apoio de Muricy após vaias da torcida

Muricy Ramalho ficou tão inconformado com as vaias a Maicon durante a vitória do São Paulo sobre o Capivariano na última quarta que levantou e gesticulou para que a torcida parasse. Depois do duelo, disse simplesmente que não entendia o motivo das reclamações já que o meia era um dos melhores na partida.

Nessa sexta-feira, mais tranquilo, voltou a falar do episódio e reforçou sua confiança no atleta. Para Muricy, Maicon merece a confiança da torcida por ser um trabalhador dedicado.

"Conversei com ele, e ele está tranquilo porque isso não é todo mundo. Disse que, na minha maneira de ver, ele foi o melhor em campo no primeiro tempo disparado. O torcedor tem que dar um voto de confiança e eu peço isso. Em Penápolis ele perdeu cinco quilos, nesse último jogo ele foi o segundo que mais percorreu quilometragem, ainda assim deve ter perdido para Denilson por uns 200 metros", disse o técnico.

Como Souza ainda sente dores por causa da pancada na canela sofria, o camisa 18 pode mais uma vez ganhar chance na equipe titular no sábado, contra o XV de Piracicaba, novamente no Pacaembu. Muricy não quis confirmar a equipe e pediu que os torcedores deixem de vaiar e passem a apoiar os jogadores.

"Ele é muito profissional, treina demais, é muito parceiro e isso é importante ter um profissional desse jeito. Claro que tem hora que ele desabafa, mas disse que ele precisa entender o lado do torcedor. Ele nos ajuda muito e espero que eles (torcedores) nos ajudem também", disse o técnico.