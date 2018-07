Maicon relembra clássico e espera espaço na Recopa

SÃO PAULO - Corinthians e São Paulo definem a Recopa Sul-Americana nesta quarta-feira, no Pacaembu, e quando o assunto é enfrentar o rival do Parque São Jorge uma partida vem à memória de Maicon. Na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, o São Paulo enfrentou o adversário com o time reserva e o meio-campista foi o destaque da vitória por 3 a 1, com dois gols marcados.

Agora ele sonha com uma atuação semelhante para reverter a situação para o time do Morumbi, que perdeu a primeira partida, em casa, por 2 a 1. "Muita coisa mudou daquele jogo pra cá, as equipes têm novos jogadores e evoluíram. Foi uma das minhas melhores partidas pelo São Paulo e pude marcar os gols. Nosso time já mostrou que pode vencer no Pacaembu e vamos lutar pra conquistar isso de novo", declarou.

Antes, no entanto, o volante precisa garantir uma vaga no time titular. Paulo Autuori ainda não anunciou quem entrará em campo na quarta e Maicon deve ganhar espaço se Jadson, que tem um problema no tornozelo direito, não atuar. Caso contrário, ele deve brigar por vaga com Paulo Henrique Ganso.

"O Paulo (Autuori) ainda não definiu o time, mas se ele optar por mim estou preparado. Tenho treinado bem e me sinto pronto. Teremos um jogo difícil, mas nossa equipe tem condições de conquistar esse título. O grupo é bom e o treinador nos orientou bastante nesses últimos dias", comentou.