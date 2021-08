Maicon se antecipa e anuncia que deixará o Grêmio no fim do ano

O volante Maicon está de saída do Grêmio. No fim da noite desta terça-feira, o experiente jogador, de 35 anos, anunciou que deixará o clube gaúcho em dezembro deste ano. Ele não indicou qual será o seu futuro.

"Galera, aos poucos vou me despedindo aqui pra não ficar tudo pra dezembro, se Deus quiser com o Grêmio numa situação tranquila do campeonato, mas o tempo está voando e será sem dúvidas o momento mais difícil pra mim. São 7 temporadas e quase 7 anos de clube, e vou lutar a cada jogo pra tirar o time dessa situação, conto com apoio de todos vocês comigo e meus companheiros", declarou o jogador.

Maicon chegou ao time gaúcho em 2015, época em que o clube também era comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. O jogador foi o capitão do Grêmio na conquista da Copa do Brasil no ano seguinte e também liderou a equipe no título da Copa Libertadores em 2017 e na Recopa Sul-Americana em 2018. Ele ainda tem no currículo quatro títulos do Campeonato Gaúcho, entre 2018 e 2021.

Apesar do histórico vitorioso com a camisa do Grêmio, Maicon enfrentou muitos problemas físicos nos últimos anos. Nesta temporada, ficou dois meses afastado até voltar ao time contra a Chapecoense, na segunda-feira, pelo Brasileirão. Também pelas redes sociais, ele "pediu saúde" para completar seu contrato no time gaúcho.

Maicon tem vínculo até o fim do ano. Ele pode buscar um novo clube em 2022 ou começar a se preparar para virar treinador, algo que já indicou que é de sua preferência após abandonar os gramados como jogador.

O volante começou sua carreira no Madureira e passou por Fluminense, Botafogo, Figueirense e São Paulo antes de defender o Grêmio. Pelo Flu, foi campeão da Taça Rio e do Campeonato Carioca, ambos em 2005. E, na equipe paulista, participou a conquista da Copa Sul-Americana, em 2012.