Maicon se revolta com primeiro tempo do Santos frente ao Coritiba: 'Foi horrível'

O experiente zagueiro Maicon demonstrou sua revolta com o primeiro tempo disputado pelo Santos, nesta quarta-feira, no Couto Pereira, na derrota frente ao Coritiba, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O time de Vila Belmiro sofreu dez finalizações até sofrer o gol de Alef Manga, aos 23 minutos.

"O primeiro tempo não foi abaixo, foi horrível. A verdade tem que ser dita. O Santos não pode jogar dessa maneira. Se não fosse o João Paulo (goleiro), poderia sair com um placar bem abaixo", afirmou o defensor, ainda no gramado.

Segundo Maicon, o Santos voltou melhor para os 45 minutos finais. "O Santos não pode ser apático, sem vontade. No segundo tempo nós corrigimos, tentamos criar", afirmou o atleta, que também criticou duramente a arbitragem, que deixou de marcar um pênalti claro em Madson no primeiro tempo.

"Já é a terceira vez que a arbitragem nos prejudica. Foi um pênalti claríssimo. Não é desculpa, mas é sempre contra o Santos. Não apaga o que fizemos na primeira parte, mas a arbitragem tem nos prejudicado muito", disse o zagueiro.

Santos e Coritiba vão se enfrentar novamente no dia 12 de maio, na Vila Belmiro, quando a equipe paranaense vai atuar por um empate para passar à próxima fase da competição nacional.