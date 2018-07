Maicon só deve voltar ao São Paulo contra o Atlético-MG na Libertadores

SÃO PAULO - Um dos jogadores mais versáteis do elenco, Maicon só deve voltar ao São Paulo na partida contra o Atlético-MG, no dia 2, no Morumbi. Ele está afastado da equipe desde a vitória sobre o Botafogo, no dia 7, após sofrer uma lesão na coxa esquerda e desde então está entregue ao departamento médico.

De acordo com o médico do clube, José Sanchez, o meia deve ser reintegrado ao grupo já nesta semana, mas a expectativa é que ele esteja fisicamente abaixo dos demais companheiros e por isso só fique disponível para o compromisso da Libertadores.

"Vamos tentar liberá-lo já nesta semana, mas o mais provável é que ele esteja liberado apenas na semana que vem", ponderou o médico. Com isso, sua presença contra o Penapolense no domingo pela semifinal do Campeonato Paulista está praticamente descartada.

A lesão veio justamente quando Maicon estava sendo testado entre os titulares em uma formação que dava mais prioridade à posse de bola. Como Denilson e Wellington se destacaram contra o Atlético, a tendência é que a dupla seja mantida como titular.