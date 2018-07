Maicon só voltou para hotel da seleção às 7h, afirma jornal italiano

O site do jornal italiano Gazzetta dello Sport afirma que a indisciplina alegada pelo coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, para justificar o corte do lateral-direito Maicon da seleção brasileira estaria relacionada ao atraso na reapresentação após o sábado de folga, em Miami.

O técnico Dunga havia estabelecido o limite das 20 horas mas, de acordo com o jornal, Maicon teria descumprido a ordem e ficado "desaparecido" até as 7 horas da manhã de domingo. Gilmar Rinaldi, que está com a seleção em Nova Jersey, não foi encontrado para comentar sobre a reportagem.

O diário italiano afirma que o treinador Dunga refletiu durante "metade do dia" antes de desligar Maicon. No início da tarde de domingo, a comissão técnica revelou a decisão. "Agradeço a passagem dele pela seleção, mas hoje ele foi desligado da delegação. Queria agradecer os serviços prestados à seleção. Foi um problema interno, não vou responder perguntas sobre isso e gostaria que fizessem a gentileza de não perguntarem aos jogadores. O Fabinho, jogador do Monaco, está a caminho, esperamos o plano de voo para sabermos a que horário ele chega", dissera Gilmar.

Em outra reportagem, o jornal italiano relata a surpresa da comissão técnica da Roma, clube de Maicon, pelo fato de o jogador ter atuado os 90 minutos contra a Colômbia. Isso porque ele se submete a uma preparação especial para recuperar a forma física. "Milagre?", pergunta o jornal. Em seguida, escreve: "uma convocação para a seleção de seu país é capaz de dar novo ânimo a alguns jogadores e até curá-los". O clube italiano aguarda a reapresentação do jogador para esta quinta-feira.

O desligamento de Maicon na delegação brasileira virou um tema proibido entre os jogadores. Nesta madrugada, no desembarque da equipe em Nova Jersey, para o jogo desta terça-feira contra o Equador, nenhum atleta comentou o desligamento.

Aos 33 anos, Maicon era um dos homens de confiança do técnico Dunga. Era um dos remanescentes do grupo que defendeu a seleção na Copa do Mundo, quando foi reserva pelo lado direito - o titular foi Daniel Alves. E foi titular na vitória sobre a Colômbia, por 1 a 0, na sexta-feira, em Miami.