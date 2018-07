Maicon sofre lesão e vira desfalque no Grêmio para semifinal com o Cruzeiro

O volante Maicon mais uma vez se tornou um problema para o técnico Renato Gaúcho no Grêmio. Perseguido pelas lesões desde o ano passado, o jogador voltou a apresentar um problema físico e será desfalque no confronto desta quarta-feira diante do Cruzeiro, em Porto Alegre, na partida que abre as semifinais da Copa do Brasil.

Mesmo poupado diante do Botafogo, no último domingo, Maicon se reapresentou nesta segunda-feira com um incômodo no tendão de Aquiles. Examinado, o jogador foi vetado e sequer foi relacionado para a partida desta quarta-feira. Sem ele, a tendência é que Arthur volte a ser titular.

Esta deve ser a única mudança na escalação que vem sendo utilizada pelo Grêmio nas últimas partidas. As principais dúvidas estão nas duas laterais. Recuperados de lesões, Edílson e Marcelo Oliveira estão relacionados, mas não foram confirmados como titulares e podem seguir como opções.

A tendência é que Renato defina a escalação nesta terça-feira, mas ela deve ter: Marcel Grohe; Edílson (Léo Moura), Pedro Geromel, Kannemann e Cortez (Marcelo Oliveira); Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

Nesta segunda, o elenco gremista mal havia chegado do Rio, onde perdeu para o Botafogo no domingo, e foi direto para o CT Presidente Luiz Carvalho. Os jogadores que foram titulares nesta partida fizeram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco participou de uma atividade técnica e tática no gramado.

O atacante Michael Arroyo, que se recupera de uma fratura no nariz, foi a campo e realizou um treino físico, correndo em volta do gramado, assim como o meia Douglas, que ainda se recupera após um longo período afastado por uma grave lesão no joelho.

Confira a lista de relacionados do Grêmio para quarta-feira:

Goleiros: Leo e Marcelo Grohe

Laterais: Cortez, Edílson, Leonardo, Léo Moura e Marcelo Oliveira

Zagueiros: Bressan, Bruno Rodrigo, Pedro Geromel e Kannemann

Volantes: Arthur, Jailson, Kaio, Michel e Ramiro

Meia: Lincoln

Atacantes: Éverton, Fernandinho, Luan, Barrios e Pedro Rocha