Maicon sofre nova lesão e desfalca o Grêmio nos próximos jogos

O volante Maicon voltou a ser assolado por um problema físico e será novamente desfalque para o Grêmio. Em meio a uma série de lesões na temporada, o jogador apresentou uma contusão muscular nesta segunda-feira e já foi descartado pelo menos para os próximos três jogos da equipe.

Maicon já desfalcou o Grêmio em diversas partidas por lesão em 2016. No início do mês sofreu um problema na panturrilha que, de acordo com o clube, o afastaria dos gramados até outubro. Após uma rápida recuperação, voltou aos gramados bem antes do prazo, mas agora apresentou uma nova contusão, desta vez na coxa direita.

Segundo comunicado divulgado pela assessoria do Grêmio, Maicon está fora pelo menos das próximas três partidas do clube: contra Palmeiras, nesta quarta-feira, em casa, pela Copa do Brasil, Cruzeiro, sábado, no Mineirão, e Vitória, dia 5 de outubro, em Salvador, ambas pelo Brasileirão.

Maicon já foi desfalque no último domingo, contra a Chapecoense, mas porque estava suspenso. Além dele, o Grêmio segue sem poder contar com os atacantes Miller Bolaños, que se recupera de cirurgia para retirada de um parafuso na mandíbula, e Negueba, também lesionado.

Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco após a vitória do fim de semana, os titulares realizaram um trabalho de recuperação no vestiário e os reservas participaram de um coletivo no gramado. A novidade ficou por conta de Éverton, que iniciou a transição para o recondicionamento físico após lesão e deverá ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho em breve.