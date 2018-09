Maicon treina com bola e deve voltar ao Grêmio contra o Paraná

O volante Maicon deve fazer a sua volta ao Grêmio no duelo de sábado, com o Paraná, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O capitão do time gaúcho participou da atividade com bola desta quarta-feira no CT do clube, indicando que deve estar completamente recuperado de um problema muscular na coxa esquerda.

Maicon não atua desde 1º de setembro, quando foi substituído nos minutos iniciais da vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo. O técnico Renato Gaúcho ainda não indicou qual deverá ser a escalação do Grêmio para o confronto com o Paraná, mas as chances de o volante ser aproveitado são grandes.

Afinal, na próxima terça-feira, o Grêmio vai visitar o Atlético Tucúman, na Argentina, no duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, e Maicon precisa recuperar o ritmo de jogo. Além disso, Thaciano está suspenso, o que abre espaço para a sua escalação.

A tendência, porém, é que Renato escale um time formado basicamente por reservas. Além disso, o atacante André, o meio-campista Cícero e o lateral-direito Leonardo não participaram do treino desta quarta-feira, o que diminuiu a chance de aproveitamento deles no confronto com o Paraná.

O duelo será o primeiro do Grêmio após a derrota no Gre-Nal, resultado que deixou o time a oito pontos dos líderes Internacional e São Paulo no Brasileirão. Mas o zagueiro Pedro Geromel assegurou que segue sonhando com o título nacional.

"Dos próximos quatro jogos, serão três em casa, com Paraná, Ceará e Bahia. Temos que fazer o dever de casa para encurtar a distância em relação ao líder. Temos muita lenha para queimar", afirmou.