Maicon treina e Grêmio não tem desfalques para semifinal da Copa do Brasil

O técnico Renato Gaúcho tem todo o elenco à disposição para montar a equipe do Grêmio que vai enfrentar o Cruzeiro, quarta-feira à noite, em Porto Alegre, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Único jogador que era dúvida para a partida, o volante Maicon treinou normalmente nesta segunda-feira. Ele estava afastado dos treinos desde a semana passada por causa de dores no tornozelo direito.

Também participaram da atividade o zagueiro Fred e o atacante Henrique Almeida, que também voltam de lesão. Ambos são reservas, porém, e não foram relacionados para ficarem concentrados desde esta segunda-feira até o jogo.

Apesar da vitória por 2 a 0 no Mineirão, na semana passada, o que permite ao Grêmio ir à final mesmo com derrota por um gol de diferença, Renato Gaúcho quer concentração máxima para a partida em Porto Alegre. Na terça à tarde, o treino na Arena será fechado à imprensa, de forma a esconder o time.

Nesta segunda, ele comandou uma atividade técnico-tática, com o elenco dividido em três times e nenhum indício da escalação, que não deve variar muito daquela utilizada na partida de ida: Marcelo Grohe; Edilson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro e Douglas; Luan e Pedro Rocha.