Maicon treina e reforça o Grêmio contra o Atlético-MG; Everton vira dúvida

O técnico Roger Machado teve ao menos um motivo para comemorar e outro para lamentar no treino do Grêmio desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho. O treinador voltou a contar com o volante Maicon, recuperado de lesão, que trabalhou normalmente, mas perdeu o atacante Everton, que sentiu um problema físico e precisou deixar a atividade.

Maicon foi desfalque diante do Atlético-PR, quarta-feira, por conta de traumas sofridos na derrota do fim de semana para o Flamengo. A tendência era que ele voltasse a treinar na quinta, mas ficou apenas realizando tratamento e se tornou uma dor de cabeça para Roger.

Só que nesta sexta, Maicon finalmente se mostrou recuperado e participou normalmente da atividade tática comandada pelo treinador. Com isso, voltará a ser titular diante do Atlético-MG neste domingo, em Porto Alegre, na vaga de Ramiro, que o substituiu em Curitiba.

Mas nem tudo foi festa no treino do Grêmio. O atacante Everton sentiu um problema muscular na coxa direita e precisou deixar a atividade mais cedo. Com isso, se tornou dúvida para a partida do fim de semana. Se não tiver condições de jogo, pode ser substituído por Pedro Rocha.